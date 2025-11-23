Лучшие бомбардиры НХЛ на 23 ноября: Маккиннон лидирует, Селебрини обогнал Бедарда

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). 30-летний канадец с 37 (17+20) очками продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров лиги.

Второе место с 33 (10+23) очками занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забросивший шайбу в игре с «Флоридой» (6:3). На третьем месте с 32 (13+19) очками располагается нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, отдавший результативную передачу в матче с «Оттавой» (2:3).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 23 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 37 (17+20) очков в 21 игре

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 33 (10+23) очка в 24 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 32 (13+19) очка в 22 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 21 матче

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 (10+19) очков в 19 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 29 (10+19) очков в 21 матче

7. Лео Карлссон («Анахайм») — 29 (11+18) очков в 22 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 (11+17) очков в 20 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 28 (13+15) очков в 21 матче

10. Кейл Макар («Колорадо») — 28 (8+20) очков в 21 матче