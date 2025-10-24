24 октября, 10:21
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 6 голов и 10 результативных передач в 7 играх.
Второе место занимает нападающий «Детройта» Дилан Ларкин с 13 (6+7) очками после 8 матчей. Третьим идет форвард «Юты» Ник Шмальц с 13 (5+8) очками после 8 встреч.
Россиянин Евгений Малкин («Питтсбург») с 10 (2+10) очками занимает восьмое место.
Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 24 октября 2025 года
1. Джек Айкел («Вегас») — 16 (6+10) очков
2. Дилан Ларкин («Детройт») — 13 (6+7)
3. Ник Шмальц («Юта») — 13 (5+8)
4. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 13 (2+11)
6. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 (6+6)
7. Клэйтон Келлер («Юта») — 12 (4+8)
8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 12 (2+10)
9. Ник Сузуки («Монреаль») — 12 (1+11)
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 12 (5+7)