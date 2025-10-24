Лучшие бомбардиры НХЛ на 24 октября: Айкел лидирует, Малкин — 8-й

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 6 голов и 10 результативных передач в 7 играх.

Второе место занимает нападающий «Детройта» Дилан Ларкин с 13 (6+7) очками после 8 матчей. Третьим идет форвард «Юты» Ник Шмальц с 13 (5+8) очками после 8 встреч.

Россиянин Евгений Малкин («Питтсбург») с 10 (2+10) очками занимает восьмое место.

Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 24 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 16 (6+10) очков

2. Дилан Ларкин («Детройт») — 13 (6+7)

3. Ник Шмальц («Юта») — 13 (5+8)

4. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 13 (2+11)

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 (6+6)

7. Клэйтон Келлер («Юта») — 12 (4+8)

8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 12 (2+10)

9. Ник Сузуки («Монреаль») — 12 (1+11)

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 12 (5+7)