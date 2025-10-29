Лучшие бомбардиры НХЛ на 29 октября: Айкел вышел на чистое первое место, Малкин — в топ-7

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах. Лучшим из россиян остается российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. С 16 (3+13) очками он делит четвертое место с Диланом Ларкином («Детройт»), Маклином Селебрини («Сан-Хосе») и Ником Сузуки («Монреаль»). Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 29 октября 2025 года 1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков 2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8) 3. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10) 4. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8) 5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 16 (6+10) 6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 16 (3+13) 7. Ник Сузуки («Монреаль» — 16 (2+14) 8. Вильям Нюландер («Торонто») — 15 (3+12) 9. Марк Шайфли («Виннипег») — 15 (8+7) 10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15 (8+7) 11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 15 (6+9) 12. Кейл Макар («Колорадо») — 15 (3+12) 13. Давид Пастрняк («Бостон» — 15 (6+9)