Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 октября, 09:42

Лучшие бомбардиры НХЛ на 29 октября: Айкел вышел на чистое первое место, Малкин — в топ-7

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джек Айкел.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.

На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах.

Лучшим из россиян остается российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. С 16 (3+13) очками он делит четвертое место с Диланом Ларкином («Детройт»), Маклином Селебрини («Сан-Хосе») и Ником Сузуки («Монреаль»).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 29 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8)

3. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10)

4. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8)

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 16 (6+10)

6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 16 (3+13)

7. Ник Сузуки («Монреаль» — 16 (2+14)

8. Вильям Нюландер («Торонто») — 15 (3+12)

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 15 (8+7)

10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15 (8+7)

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 15 (6+9)

12. Кейл Макар («Колорадо») — 15 (3+12)

13. Давид Пастрняк («Бостон» — 15 (6+9)

1

  • Habar

    Малкин огонь!!!:fire:

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
    Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
    Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
    Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
    Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя