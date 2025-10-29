29 октября, 09:42
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.
На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах.
Лучшим из россиян остается российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. С 16 (3+13) очками он делит четвертое место с Диланом Ларкином («Детройт»), Маклином Селебрини («Сан-Хосе») и Ником Сузуки («Монреаль»).
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 29 октября 2025 года
1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8)
3. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10)
4. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8)
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 16 (6+10)
6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 16 (3+13)
7. Ник Сузуки («Монреаль» — 16 (2+14)
8. Вильям Нюландер («Торонто») — 15 (3+12)
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 15 (8+7)
10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15 (8+7)
11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 15 (6+9)
12. Кейл Макар («Колорадо») — 15 (3+12)
13. Давид Пастрняк («Бостон» — 15 (6+9)
Habar
Малкин огонь!!!:fire:
29.10.2025