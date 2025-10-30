30 октября, 06:58
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 16 (3+13) очками идет на 6-й строчке.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 30 октября 2025 года
1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8)
3. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10)
4. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8)
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 16 (6+10)
6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 16 (3+13)
7. Ник Сузуки («Монреаль» — 16 (2+14)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 15 (8+7)
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 15 (8+7)
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 15 (6+9)
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 15 (6+9)
12. Кейл Макар («Колорадо») — 15 (3+12)
13. Вильям Нюландер («Торонто») — 15 (3+12)