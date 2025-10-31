31 октября, 09:09
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах.
На второе место с девятого переместился форвард «Виннипега» Марк Шайфли — у 32-летнего канадца 18 (9+9) очков в 11 матчах. Третье место занимает канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 17 (9+8) очков в 11 матчах.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 17 (3+14) очками идет на 6-й строчке. Его соотечественник форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает 10-е место с 16 (7+9) очками.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 октября 2025 года
1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 18 (9+9)
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8)
4. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10)
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 17 (6+11)
6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 17 (3+14)
7. Давид Пастрняк («Бостон») — 17 (7+10)
8. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8)
9. Ник Сузуки («Монреаль») — 16 (2+14)
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 16 (7+9)