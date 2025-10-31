Лучшие бомбардиры НХЛ на 31 октября: Айкел лидирует, Малкин — шестой

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На счету 29-летнего американца 19 (8+11) очков в 10 матчах.

На второе место с девятого переместился форвард «Виннипега» Марк Шайфли — у 32-летнего канадца 18 (9+9) очков в 11 матчах. Третье место занимает канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 17 (9+8) очков в 11 матчах.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 17 (3+14) очками идет на 6-й строчке. Его соотечественник форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает 10-е место с 16 (7+9) очками.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11) очков

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 18 (9+9)

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 (9+8)

4. Ник Шмальц («Юта») — 17 (7+10)

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 17 (6+11)

6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 17 (3+14)

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 17 (7+10)

8. Дилан Ларкин («Детройт») — 16 (8+8)

9. Ник Сузуки («Монреаль») — 16 (2+14)

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 16 (7+9)