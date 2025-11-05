Лучшие бомбардиры НХЛ на 5 ноября: Макдэвид вышел на первое место, Малкин — шестой

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.

Форвард отметился голом и результативной передачей в игре с «Далласом» (3:4 Б). Всего на счету 28-летнего канадца 21 (4+17) очко в 15 матчах.

Второе место занимает форвард «Виннипега» Марк Шайфли — у 32-летнего канадца 20 (9+11) очков в 13 матчах. Третье место занимает канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 20 (10+10) очков в 14 матчах.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 19 (3+16) очками идет на шестой строчке.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 5 ноября 2025 года

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 (4+17) очко

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 20 (9+11)

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 20 (10+10)

4. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11)

5. Ник Сузуки («Монреаль») — 19 (3+16)

6. Евгений Малкин («Питтсбург») — 19 (3+16)

7. Уильям Нюландер («Торонто») — 18 (5+13)

8. Ник Шмальц («Юта») — 18 (8+10)

9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 18 (7+11)

10. Дилан Ларкин («Детройт») — 18 (8+10)