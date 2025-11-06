6 ноября, 10:56
Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.
На счету 19-летнего канадца 21 (8+13) очко в 14 матчах.
Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 28-летний канадец в 15 матчах тоже набрал 21 (4+17) очко.
Третьим идет шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер — у него 20 (6+14) очков в 11 играх.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 19 (3+16) очками идет на восьмой строчке.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 ноября 2025 года
1. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 21 (8+13) очко
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 (4+17)
3. Вильям Нюландер («Торонто») — 20 (6+14)
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 20 (9+11)
5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 20 (10+10)
6. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11)
7. Ник Сузуки («Монреаль») — 19 (3+16)
8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 19 (3+16)
9. Лео Карлссон («Анахайм») — 18 (5+13)
10. Джон Таварес («Торонто») — 18 (7+11)