НХЛ. Новости
6 ноября, 10:56

Лучшие бомбардиры НХЛ на 6 ноября: Селебрини вошел в топ-3, Малкин — 8-й

Павел Лопатко

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.

На счету 19-летнего канадца 21 (8+13) очко в 14 матчах.

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 28-летний канадец в 15 матчах тоже набрал 21 (4+17) очко.

Третьим идет шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер — у него 20 (6+14) очков в 11 играх.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 19 (3+16) очками идет на восьмой строчке.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 ноября 2025 года

1. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 21 (8+13) очко

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 (4+17)

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 20 (6+14)

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 20 (9+11)

5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 20 (10+10)

6. Джек Айкел («Вегас») — 19 (8+11)

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 19 (3+16)

8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 19 (3+16)

9. Лео Карлссон («Анахайм») — 18 (5+13)

10. Джон Таварес («Торонто») — 18 (7+11)

Вильям Нюландер
Евгений Малкин
Коннор Макдэвид
НХЛ
