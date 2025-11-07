Лучшие бомбардиры НХЛ на 7 ноября: Айкел, Макдэвид и Селебрини делят лидерство

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел поднялся в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

7 ноября 29-летний американец сделал две результативные передачи в матче с «Тампой» (3:6).

С 21 (8+13) очком Айкел делит лидерство в гонке бомбардиров с Маклином Селебрини (8+13) из «Сан-Хосе» и Коннором Макдэвидом (4+17) из «Эдмонтона».

Лучшим из россиян остается форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — с 20 (3+17) очками он делит четвертое место с пятью хоккеистами.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 ноября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 21 (8+13) очко

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 21 (8+13)

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 (4+17)

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 20 (6+14)

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 20 (9+11)

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 20 (6+14)

7. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 20 (10+10)

8. Микко Рантанен («Даллас») — 20 (8+12)

9. Евгений Малкин («Питтсбург») — 20 (3+17)

10. Ник Сузуки («Монреаль») — 19 (3+16)