Лучшие снайперы НХЛ на 10 ноября: Маккиннон единолично возглавил гонку, Капризов и Дорофеев отстают на 4 гола

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке снайперов НХЛ-2025/26. 10 ноября 30-летний канадец забил два гола в матче против «Ванкувера» (5:4 ОТ). С 14 шайбами Маккиннон оторвался от форварда «Монреаля» Коула Кофилда на две шайбы. Лучшие снайперы сезона НХЛ на 10 ноября 2025 года 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах 2. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах 3. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах 4. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах 5. Бо Хорват («Айлендерс) — 11 голов 15 матчах 6. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах 7. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах 8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах 9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах 10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах 11. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 15 матчах 12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 16 матчах 13. Брэд Маршан («Флорида») — 10 голов в 14 матчах 14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах 15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 14 матчах