Лучшие снайперы НХЛ на 10 ноября: Маккиннон единолично возглавил гонку, Капризов и Дорофеев отстают на 4 гола

10 ноября, 10:35
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке снайперов НХЛ-2025/26.
10 ноября 30-летний канадец забил два гола в матче против «Ванкувера» (5:4 ОТ). С 14 шайбами Маккиннон оторвался от форварда «Монреаля» Коула Кофилда на две шайбы.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 10 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах
2. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах
3. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах
4. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах
5. Бо Хорват («Айлендерс) — 11 голов 15 матчах
6. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах
7. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах
8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах
9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах
10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах
11. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 15 матчах
12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 16 матчах
13. Брэд Маршан («Флорида») — 10 голов в 14 матчах
14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах
15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 14 матчах
adamantane'
А почему Джарвис с 10/15 выше Дорофеева с 10/14?
10.11.2025