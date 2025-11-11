Лучшие снайперы НХЛ на 11 ноября: Маккиннон опережает Хорвата и Кофилда на два гола

11 ноября, 09:30
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец с 14 голами в 16 матчах опережает на две шайбы форварда «Айлендерс» Бо Хорвата и нападающего «Монреаля» Коула Кофилда.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 11 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах
2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах
4. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах
6. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах
7. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах
8. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах
9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах
11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах
12. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 16 матчах
13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 17 матчах
14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах
15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 15 матчах