11 ноября, 09:30

Лучшие снайперы НХЛ на 11 ноября: Маккиннон опережает Хорвата и Кофилда на два гола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец с 14 голами в 16 матчах опережает на две шайбы форварда «Айлендерс» Бо Хорвата и нападающего «Монреаля» Коула Кофилда.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 11 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах

2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах

4. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

6. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах

9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах

11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах

12. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 16 матчах

13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 17 матчах

14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах

15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 15 матчах

Бо Хорват
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
