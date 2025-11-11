Лучшие снайперы НХЛ на 11 ноября: Маккиннон опережает Хорвата и Кофилда на два гола

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. 30-летний канадец с 14 голами в 16 матчах опережает на две шайбы форварда «Айлендерс» Бо Хорвата и нападающего «Монреаля» Коула Кофилда. Лучшие снайперы сезона НХЛ на 11 ноября 2025 года 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах 2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах 3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах 4. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах 5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах 6. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах 7. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах 8. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах 9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах 10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах 11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах 12. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 16 матчах 13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 17 матчах 14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах 15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 15 матчах