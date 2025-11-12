Лучшие снайперы НХЛ на 12 ноября: Маккиннон сохраняет лидерство с 14 голами

12 ноября, 10:09
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец в 17 матчах забил 14 голов. На два гола меньше у форварда «Айлендерс» Бо Хорвата и нападающего «Монреаля» Коула Кофилда.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 17 матчах
2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 16 матчах
4. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах
5. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах
6. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах
7. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 18 матчах
9. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах
10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 17 матчах
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 10 голов в 18 матчах
12. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 18 матчах
13. Мартин Нечас («Колорадо») — 10 голов в 17 матчах
14. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 17 матчах
15. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 16 матчах
16. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 17 матчах
17. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 16 матчах
18. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 15 матчах