НХЛ. Новости

13 ноября, 08:59

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября: Маккиннон лидирует с 14 голами

Алина Савинова

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний канадец забил 14 голов в 17 матчах сезона-2025/26.

Второе и третье места по-прежнему делят Бо Хорват из «Айлендерс» и Коул Кофилд из «Монреаля», на счету которых по 12 заброшенных шайб в 16 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 17 матчах

2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 16 матчах

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

5. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

6. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах

8. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 18 матчах

9. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах

10. Коннор Бедард («Чикаго») — 10 голов в 17 матчах

11. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 17 матчах

12. Давид Пастрняк («Бостон») — 10 голов в 18 матчах

13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 18 матчах

Хоккей
НХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
