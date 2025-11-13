Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября: Маккиннон лидирует с 14 голами

13 ноября, 08:59
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
30-летний канадец забил 14 голов в 17 матчах сезона-2025/26.
Второе и третье места по-прежнему делят Бо Хорват из «Айлендерс» и Коул Кофилд из «Монреаля», на счету которых по 12 заброшенных шайб в 16 играх.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 17 матчах
2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 16 матчах
4. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах
5. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах
6. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах
7. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 18 матчах
9. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах
10. Коннор Бедард («Чикаго») — 10 голов в 17 матчах
11. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 17 матчах
12. Давид Пастрняк («Бостон») — 10 голов в 18 матчах
13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 18 матчах