Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 ноября: Капризов опустился на 18-е место

В пятницу, 14 ноября, в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

По итогам сыгранных матчей нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 14 голами продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (10 голов) опустился с 13-й на 18-ю строчку.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах

2. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах

3. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 17 матчах

4. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 17 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 12 голов в 19 матчах

6. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 17 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 19 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 17 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 19 матчах

10. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 18 матчах

11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 18 матчах

12. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 16 матчах

13. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

14. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах