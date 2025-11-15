Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 14 голов. С 12 шайбами его преследуют Мартин Нечас («Колорадо»), Бо Хорват («Айлендерс»), Каттер Готье («Анахайм», Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Коул Кофилд («Монреаль») и Морган Гики («Бостон»). Лучшие снайперы сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах 2. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах 3. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 18 матчах 4. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 17 матчах 5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 12 голов в 19 матчах 6. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 17 матчах 7. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 19 матчах 8. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 17 матчах 9. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 19 матчах 10. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 18 матчах 11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 18 матчах 12. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 16 матчах 13. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 18 матчах 14. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 19 матчах