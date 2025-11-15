Видео
Сегодня, 09:39

Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

На счету 30-летнего канадца 14 голов. С 12 шайбами его преследуют Мартин Нечас («Колорадо»), Бо Хорват («Айлендерс»), Каттер Готье («Анахайм», Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Коул Кофилд («Монреаль») и Морган Гики («Бостон»).

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах

2. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах

3. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 18 матчах

4. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 17 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 12 голов в 19 матчах

6. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 17 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 19 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 17 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 19 матчах

10. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 18 матчах

11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 18 матчах

12. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 16 матчах

13. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 18 матчах

14. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 19 матчах

Леон Драйзайтль
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
