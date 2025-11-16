Лучшие снайперы НХЛ на 16 ноября: Драйзайтль и Кофилд отстают от Маккиннона на одну шайбу

Сегодня, 10:44
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец сохраняет лидерство с 14 голами в 18 матчах. К Маккиннону приблизились Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Коул Кофилд («Монреаль»). Они отстают на одну шайбу.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 16 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах
4. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах
5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 18 матчах
6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах
7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 18 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах
9. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 18 матчах
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 20 матчах
11. Марк Шайфли («Виннипег») — 11 голов в 18 матчах
12. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 19 матчах
13. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 голов в 18 матчах
14. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 19 матчах
15. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 18 матчах
16. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 19 матчах
Saiga-спринтер
Этио список бомбардиров НХЛ. Ни каких якобы "снайперов" не существует в командных видах спорта.
