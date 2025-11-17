Сегодня, 09:06
Нападающий «Колорадо» Мартин Нечас забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ-2025/26.
Форвард сравнялся с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Коулом Кофилдом («Монреаль») — они делят вторую строчку в гонке снайперов.
Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 14 голов. В топ-10 вошел Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах
4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах
5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 19 матчах
6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах
7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 19 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах
9. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах
10. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 12 голов в 20 матчах