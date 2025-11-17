Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:06

Лучшие снайперы НХЛ на 17 ноября: Нечас сравнялся с Кофилдом и Драйзайтлем, лидирует — Маккиннон

Руслан Минаев
Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Мартин Нечас забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ-2025/26.

Форвард сравнялся с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Коулом Кофилдом («Монреаль») — они делят вторую строчку в гонке снайперов.

Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 14 голов. В топ-10 вошел Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах

4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах

5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 19 матчах

6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах

7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 19 матчах

8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах

9. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах

10. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 12 голов в 20 матчах

Telegram Дзен Max
Леон Драйзайтль
Сидни Кросби
НХЛ
Читайте также
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя