НХЛ
Сегодня, 09:57

Лучшие снайперы НХЛ на 18 ноября: Маршан делит второе место с Драйзайтлем, Кофилдом и Нечасом

Руслан Минаев
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ-2025/26.

37-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (8:5).

Канадец сравнялся с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»), Коулом Кофилдом («Монреаль») и Мартином Нечасом («Колорадо) — они делят вторую строчку в гонке снайперов этого сезона.

Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 14 голов.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 18 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 21 матче

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 19 матчах

4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах

5. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 18 матчах

6. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 19 матчах

7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 19 матчах

8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 21 матче

9. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах

10. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 12 голов в 21 матче

