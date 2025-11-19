Лучшие снайперы НХЛ на 19 ноября: Бедард, Хорват и Селебрини приблизились к Маккиннону

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард забросил три шайбы в матч с «Калгари» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец забил 13-й гол в этом сезоне и приблизился к лидеру снайперской гонки Нэйтану Маккиннону («Колорадо»), на счету которого 14 шайб.

До отметки в 13 голов дошли нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, отличившийся в матче с «Ютой» (3:2 ОТ) и Бо Хорват («Айлендерс»), забивший в ворота «Далласа» (3:2).

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 19 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе» — 13 голов в 20 матчах

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 19 матчах

4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 21 матче

6. Бо Хорват («Айлендерс) — 13 голов 20 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 18 матчах

8. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 19 матчах