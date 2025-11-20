Лучшие снайперы НХЛ на 20 ноября: Маккиннон, Драйзайтль и Гики делят первое место

Сегодня, 10:58
Нападающие Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Морган Гики («Бостон») лидируют в гонке лучших снайперов НХЛ в сезоне-2025/26 — у них по 14 голов.
При этом Драйзайтль и Гики сыграли в 22 матчах, а Маккиннон — в 19.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 22 матчах
3. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 20 матчах
5. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 19 матчах
6. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах
7. Бо Хорват («Айлендерс) — 13 голов в 20 матчах
8. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 18 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 19 матчах
10. Дилан Ларкин («Детройт») — 12 голов в 20 матчах