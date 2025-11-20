Видео
Сегодня, 10:58

Лучшие снайперы НХЛ на 20 ноября: Маккиннон, Драйзайтль и Гики делят первое место

Павел Лопатко

Нападающие Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Морган Гики («Бостон») лидируют в гонке лучших снайперов НХЛ в сезоне-2025/26 — у них по 14 голов.

При этом Драйзайтль и Гики сыграли в 22 матчах, а Маккиннон — в 19.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 22 матчах

3. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 20 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 19 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах

7. Бо Хорват («Айлендерс) — 13 голов в 20 матчах

8. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 18 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 19 матчах

10. Дилан Ларкин («Детройт») — 12 голов в 20 матчах

