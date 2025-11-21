Лучшие снайперы НХЛ на 21 ноября: Маккиннон оторвался от Драйзайтля, Хорвата и Гики

Сегодня, 10:39
Нападающий Нэйтан Маккиннон («Колорадо») лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ в сезоне-2025/26 — у него 16 голов в 20 матчах. Места со 2-го по 4-е делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Бо Хорват («Айлендерс) и Морган Гики («Бостон») — у них по 14 голов.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 голов в 20 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 23 матчах
3. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 21 матче
4. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 21 матче
6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 20 матчах
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 20 матчах
8. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 19 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 20 матчах
10. Джон Таварес («Торонто») — 12 голов в 21 матче