Лучшие снайперы НХЛ на 22 ноября: Маккиннон по-прежнему первый, Болди вернулся в топ-10

Сегодня, 10:00
В субботу, 22 ноября, в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди оформил дубль в матче против «Питтсбурга» (5:0). Теперь в его активе 13 голов в 22 играх — он вернулся в топ-10 лучших снайперов сезона-2025/26. Список по-прежнему возглавляет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» с 16 голами в 20 матчах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 22 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 голов в 20 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 23 матчах
3. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 21 матче
4. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 21 матче
6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 21 матче
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 20 матчах
8. Мэтт Болди («Миннесота») — 13 голов в 22 матчах
9. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 19 матчах
10. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 20 матчах