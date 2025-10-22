Лучшие снайперы НХЛ на 22 октября: Шайфли лидирует, Дорофеев — 3-й

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 7 голов в 6 играх.

Второе место занимает нападающий «Оттавы» Шейн Пинто с 7 голами в 7 матчах. Российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев с такими же показателями занимает третью строчку.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 5 голами в 7 матчах — на 10-й позиции.

Топ-10 снайперов сезона НХЛ на 22 октября 2025 года

1. Марк Шайфли («Виннипег») — 7 голов в 6 матчах

2. Шейн Пинто («Оттава») — 7 голов в 7 матчах

3. Павел Дорофеев («Вегас») — 7 голов в 7 матчах

4. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6 голов в 7 матчах

5. Джек Айкел («Вегас») — 6 голов в 7 матчах

6. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 голов в 6 матчах

7. Сет Джарвис («Каролина») — 6 голов в 6 матчах

8. Бо Хорват («Айлендерс») — 5 голов в 6 матчах

9. Дилан Ларкин («Детройт») — 5 голов в 6 матчах

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 5 голов в 7 матчах