Сегодня, 10:22

Лучшие снайперы НХЛ на 23 ноября: Маккиннон по-прежнему первый, Гики — второй

Сергей Ярошенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). 30-летний канадец с 17 шайбам продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги.

Второе место с 16 голами занимает форвард «Бостона» Морган Гики, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1 ОТ). На третьем месте с 14 голами располагается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 23 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 голов в 21 матче

2. Морган Гики («Бостон») — 16 голов в 23 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 24 матчах

4. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 22 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 22 матчах

6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 21 матче

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 21 матче

8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 13 голов в 22 матчах

9. Каттер Готье («Анахайм») — 13 голов в 22 матчах

10. Мэтт Болди («Миннесота») — 13 голов в 22 матчах

