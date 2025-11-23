Сегодня, 10:22
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). 30-летний канадец с 17 шайбам продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги.
Второе место с 16 голами занимает форвард «Бостона» Морган Гики, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1 ОТ). На третьем месте с 14 голами располагается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 23 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 голов в 21 матче
2. Морган Гики («Бостон») — 16 голов в 23 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 24 матчах
4. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 22 матчах
5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 22 матчах
6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 21 матче
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 21 матче
8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 13 голов в 22 матчах
9. Каттер Готье («Анахайм») — 13 голов в 22 матчах
10. Мэтт Болди («Миннесота») — 13 голов в 22 матчах