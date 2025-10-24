24 октября, 10:40
Нападающий «Каролины» Сет Джарвис лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 7 голов в 7 играх.
Второе место занимает форвард «Виннипега» Марк Шайфли, который в 7 матчах тоже забил 7 голов.
Третьим идет российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев — с такими же показателями.
Топ-10 снайперов сезона НХЛ на 24 октября 2025 года
1. Сет Джарвис («Каролина») — 7 голов в 7 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 7 голов в 7 матчах
3. Павел Дорофеев («Вегас») — 7 голов в 7 матчах
4. Шейн Пинто («Оттава») — 7 голов в 8 матчах
5. Коул Кофилд («Монреаль») — 7 голов в 9 матчах
6. Джек Айкел («Вегас») — 6 голов в 7 матчах
7. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 голов в 7 матчах
8. Дилан Ларкин («Детройт») — 6 голов в 8 матчах
9. Мартин Нечас («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах
10. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах