Лучшие снайперы НХЛ на 24 октября: Джарвис лидирует, Дорофеев — 3-й

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 7 голов в 7 играх.

Второе место занимает форвард «Виннипега» Марк Шайфли, который в 7 матчах тоже забил 7 голов.

Третьим идет российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев — с такими же показателями.

Топ-10 снайперов сезона НХЛ на 24 октября 2025 года

1. Сет Джарвис («Каролина») — 7 голов в 7 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 7 голов в 7 матчах

3. Павел Дорофеев («Вегас») — 7 голов в 7 матчах

4. Шейн Пинто («Оттава») — 7 голов в 8 матчах

5. Коул Кофилд («Монреаль») — 7 голов в 9 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 6 голов в 7 матчах

7. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 голов в 7 матчах

8. Дилан Ларкин («Детройт») — 6 голов в 8 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах

10. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах