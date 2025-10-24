Видео
24 октября, 10:40

Лучшие снайперы НХЛ на 24 октября: Джарвис лидирует, Дорофеев — 3-й

Павел Лопатко

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 7 голов в 7 играх.

Второе место занимает форвард «Виннипега» Марк Шайфли, который в 7 матчах тоже забил 7 голов.

Третьим идет российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев — с такими же показателями.

Топ-10 снайперов сезона НХЛ на 24 октября 2025 года

1. Сет Джарвис («Каролина») — 7 голов в 7 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 7 голов в 7 матчах

3. Павел Дорофеев («Вегас») — 7 голов в 7 матчах

4. Шейн Пинто («Оттава») — 7 голов в 8 матчах

5. Коул Кофилд («Монреаль») — 7 голов в 9 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 6 голов в 7 матчах

7. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 голов в 7 матчах

8. Дилан Ларкин («Детройт») — 6 голов в 8 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах

10. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6 голов в 8 матчах

Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
