29 октября, 10:32

Лучшие снайперы НХЛ на 29 октября: Дорофеев делит лидерство с тремя игроками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Дорофеев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.

25-летний россиянин 29 октября забросил 2 шайбы в матче против «Каролины» (6:3). Теперь на его счету 9 голов в 10 матчах текущего сезона.

Дорофеев делит лидерство в гонке бомбардиров с Нэйтаном Маккинноном («Колорадо»), Джеком Хьюзом («Нью-Джерси») и Коулом Кофилдом («Монреаль»).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 29 октября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 9 голов в 11 матчах

2. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 9 голов в 10 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 9 голов в 11 матчах

4. Павел Дорофеев («Вегас») — 9 голов в 10 матчах

5. Джек Айкел («Вегас») — 8 голов в 10 матчах

6. Дилан Ларкин («Детройт») — 8 голов в 10 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 8 голов в 10 матчах

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 8 голов в 11 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 8 голов в 11 матчах

10 Логан Кули («Юта») — 8 голов в 11 матчах

11. Шейн Пинто («Оттава») — 8 голов в 11 матчах

12. Морган Гики («Бостон») — 8 голов в 12 матчах

