Лучшие снайперы НХЛ на 31 октября: Дорофеев делит лидерство с шестью игроками

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 9 голов в 10 матчах.

Столько же голов у Марка Шайфли («Виннипег»), Нэйтана Маккиннона («Колорадо»), Джека Хьюза («Нью-Джерси»), Коула Кофилда («Монреаль»), Моргана Гики («Бостон») и Кифера Шервуда («Ванкувер»).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 октября 2025 года

1. Марк Шайфли («Виннипег») — 9 голов в 11 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 9 голов в 11 матчах

3. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 9 голов в 11 матчах

4. Коул Кофилд («Монреаль») — 9 голов в 11 матчах

5. Морган Гики («Бостон») — 9 голов в 13 матчах

6. Павел Дорофеев («Вегас») — 9 голов в 10 матчах

7. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 9 голов в 12 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 8 голов в 10 матчах

9. Дилан Ларкин («Детройт») — 8 голов в 11 матчах

10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 8 голов в 12 матчах