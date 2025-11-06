Лучшие снайперы НХЛ на 6 ноября: Маккиннон делит лидерство с четырьмя игроками

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон делит лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 10 голов в 14 играх.

Столько же точных бросков у Леона Драйзайтля («Эдмонтон»), Каттера Готье («Анахайм»), Коула Кофилда («Монреаль») и Джека Хьюза («Нью-Джерси»).

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев занимает 11-ю строчку с 9 голами.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 6 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 голов в 14 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 15 матчах

3. Каттер Готье («Анахайм») — 10 голов в 12 матчах

4. Коул Кофилд («Монреаль») — 10 голов в 13 матчах

5. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 13 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 9 голов в 13 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 9 голов в 14 матчах

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 9 голов в 14 матчах

9. Бо Хорват («Айлендерс») — 9 голов в 13 матчах

10. Морган Гики («Бостон») — 9 голов в 15 матчах

11. Павел Дорофеев («Вегас») — 9 голов в 12 матчах