Лучшие снайперы НХЛ на 7 ноября: Кросби и Готье делят лидерство

7 ноября, 10:33
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби занимает первое место в гонке снайперов НХЛ-2025/26 после игрового дня 7 ноября.
Кросби отметился дублем в матче «Пингвинз» с «Вашингтоном» (5:3). С 11 шайбами он делит первое место с форвардом «Анахайма» Каттером Готье.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 7 ноября 2025 года
1. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 15 матчах
2. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 13 матчах
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 голов в 14 матчах
4. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 14 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 15 матчах
6. Коул Кофилд («Монреаль») — 10 голов в 14 матчах
7. Морган Гики («Бостон») — 10 голов в 16 матчах
8. Марк Шайфли («Виннипег») — 9 голов в 13 матчах
9. Мартин Нечас («Колорадо») — 9 голов в 14 матчах
10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 9 голов в 14 матчах