Лучшие снайперы НХЛ на 7 ноября: Кросби и Готье делят лидерство

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби занимает первое место в гонке снайперов НХЛ-2025/26 после игрового дня 7 ноября.

Кросби отметился дублем в матче «Пингвинз» с «Вашингтоном» (5:3). С 11 шайбами он делит первое место с форвардом «Анахайма» Каттером Готье.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 7 ноября 2025 года

1. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 15 матчах

2. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 13 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 голов в 14 матчах

4. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 14 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 15 матчах

6. Коул Кофилд («Монреаль») — 10 голов в 14 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 10 голов в 16 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 9 голов в 13 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 9 голов в 14 матчах

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 9 голов в 14 матчах