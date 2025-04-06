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6 апреля, 20:48

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ: Овечкин — первый!

Александр Овечкин.
Фото Winslow Townson-Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

39-летний россиянин достиг отметки 895 шайб в 1487 играх в североамериканской лиге. Овечкин побил рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1.Александр Овечкин (Россия) — 895 голов (1487 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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