6 апреля, 20:48
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
39-летний россиянин достиг отметки 895 шайб в 1487 играх в североамериканской лиге. Овечкин побил рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1.Александр Овечкин (Россия) — 895 голов (1487 матчей)
2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
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