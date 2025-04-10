Лукашенко об Овечкине и Гретцки: «Один наш и второй наш»

10 апреля, 23:23
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как канадский хоккеист Уэйн Гретцки приезжал в Минск.
«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».
Также глава государства отметил, что голевой рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ вызывает гордость.
«Один наш и второй наш (говоря об Овечкине и Гретцки. — Прим. «СЭ»)», — сказал Лукашенко.
Дед Гретцки Терентий родом из Белоруссии, вместе с женой он в начале XX века выехал в Канаду. Легендарный форвард посещал Минск в 2010-м в качестве почетного гостя на Матче звезд КХЛ.
6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд для снайперов лиги. Россиянин опередил Гретцки (894).