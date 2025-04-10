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10 апреля, 23:23

Лукашенко об Овечкине и Гретцки: «Один наш и второй наш»

Руслан Минаев
Александр Лукашенко.
Фото Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как канадский хоккеист Уэйн Гретцки приезжал в Минск.

«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

Также глава государства отметил, что голевой рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ вызывает гордость.

«Один наш и второй наш (говоря об Овечкине и Гретцки. — Прим. «СЭ»)», — сказал Лукашенко.

Дед Гретцки Терентий родом из Белоруссии, вместе с женой он в начале XX века выехал в Канаду. Легендарный форвард посещал Минск в 2010-м в качестве почетного гостя на Матче звезд КХЛ.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Овечкин выступил на американском ТВ. Рассказал о рекорде, благотворительности и восхитился Гретцки

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд для снайперов лиги. Россиянин опередил Гретцки (894).

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Лукашенко
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