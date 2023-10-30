Любушкин надеется, что Минтюков может стать одним из ведущих защитников НХЛ

Игрок «Анахайма» Илья Любушкин считает, что его одноклубник Павел Минтюков может стать одним из ведущих защитников НХЛ.

«Думаю, потенциал у него огромный. Он играет уже в очень зрелый хоккей, и по нему не скажешь, что он только пришел в лигу и ему всего лишь 19 лет. Это достаточно зрелый и мастеровитый игрок, который не тушуется и не стесняется ничего на льду. Я надеюсь, что Павел продолжит в том же духе и станет топовым защитником в НХЛ», — цитирует Любушкина ТАСС.

Минтюков является воспитанником московского «Динамо». В 2022 году он был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ под 10-м номером. В 8 матчах этого сезона он набрал 4 очка (1+3) по системе «гол+пас».