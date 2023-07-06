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Сегодня, 05:24

Любушкин объяснил, почему не поехал в Россию в межсезонье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин объяснил, почему не поехал в Россию в это межсезонье в НХЛ.
«Да, мы с семьей собирались ехать в Россию, но возникли вопросы по документам, из-за которых мы остались в США. Хотели очень побывать в отпуске в родной стране, но не получается пока. К тому же есть небольшие проблемы с визами и с логистикой. Решили остаться здесь, чтобы можно было спокойно готовиться к сезону. Жаль, конечно, поскольку до этого каждый год приезжали в Россию, но сейчас нет такой возможности», — цитируют «Известия» Любушкина.

29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.

По итогам регулярки «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд. В последний раз команда выступала в Кубке Стэнли в 2011 году.

Источник: https://iz.ru/1539865/aleksei-fomin/u-menia-est-deti-poetomu-ia-za-zapret-raduzhnykh-dzhersi-v-nkhl
Илья Любушкин
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ХК Баффало Сэйбрз
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