Любушкин подписал трехлетний контракт с «Далласом»

«Даллас» объявил о подписании контракта с российским защитником Ильей Любушкиным. Соглашение рассчитано на 3 года.

Среднегодовая зарплата 30-летнего россиянина составит 3,25 миллиона долларов.

«Илья добавит в нашу команду опыт и стойкость. Это крупный, физически сильный защитник. Мы очень рады, что у него будет контракт на следующие три сезона», — отметил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.

Сезон-2023/24 Любушкин начинал в «Анахайме», а заканчивал — в «Торонто». За «Дакс» он провел 74 встречи в регулярном чемпионате, заработав 16 очков (8+8). За «Мэйпл Лифс» в Кубке Стэнли сыграл в 7 матчах и сделал 3 голевые передачи.