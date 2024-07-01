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Сегодня, 20:00

Любушкин подпишет контракт с «Далласом» на три года

Михаил Зислис
Обозреватель
Илья Любушкин.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», защитник Илья Любушкин подпишет контракт с «Далласом» на три года. Концовку минувшего сезона российский хоккеист провел в «Торонто», а начинал его в «Анахайме».

За «Дакс» он провел 74 встречи в регулярном чемпионате, заработав 16 очков (8+8). За «Мэйпл Лифс» в Кубке Стэнли россиянин сыграл в 7-ми матчах, в которых отдал 3 голевые передачи.

«Торонто» вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде, уступив в серии «Бостону» (3-4). «Даллас» во втором раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» (2-4).

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Илья Любушкин
НХЛ
ХК Даллас Старз
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