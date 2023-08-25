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Сегодня, 02:07

Любушкин: «Сделаем все возможное, чтобы «Анахайм» попал в плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Анахайма» Илья Любушкин рассчитывает, что его новый клуб попадет в плей-офф по итогам сезона.

— «Анахайм» давно не был в плей-офф. Как оцените его перспективы попасть туда в предстоящем сезоне?

— Гарантирую, что мы сделаем все возможное, чтобы туда попасть.

— Ваш контракт заканчивается следующим летом. В случае успешного выступления за «Анахайм» рассчитываете попасть в клуб с большими амбициями, как было в случае с переходом в «Торонто»?

— Хочу помочь своей нынешней команде здесь и сейчас. А о попадании в какой-то клуб с амбициями не думаю. Концентрируюсь на «Анахайме».

Российский хоккеист оказался в «Дакс» в результате обмена из «Баффало», который получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

29-летний Любушкин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.

Илья Любушкин. Защитник Любушкин обменян из «Баффало» в «Анахайм»
Источник: https://iz.ru/1564011/aleksei-fomin/byl-gotov-k-obmenu-ne-ustraivalo-igrovoe-vremia
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
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Любушкин: «У меня большие перспективы в «Анахайме», и ожидаю хорошего сезона»