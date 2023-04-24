Любушкин рассказал, что в «Баффало» уверены в попадании в плей-офф НХЛ в следующем году

Защитник «Баффало» Илья Любушкин заявил, что менеджмент, тренерский штаб и игроки команды уверены в том, что в следующем сезоне «Баффало» попадет в плей-офф НХЛ.

«Я думаю, клуб сейчас находится в том направлении, когда все понимают, что в ближайшее время мы будем в плей-офф. И никто особо не переживает насчет этих цифр. Думаю, что в следующем году все будет по-другому, а сколько лет мы не попадали в плей-офф — не особо всех интересует», — приводит ТАСС слова Любушкина.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд. В последний раз команда выступала в Кубке Стэнли в 2011 году.