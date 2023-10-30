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Сегодня, 12:00

Любушкин впечатлен игрой форварда «Анахайма» Карлссона

Алина Савинова
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Защитник «Анахайма» Илья Любушкин поделился мнением об игре шведского нападающего команды Лео Карлссона.

«Очень впечатлен его игрой, очень талантливый парень. У него достаточно большие габариты, очень быстрый, хорошие руки, хорошее игровое мышление. Очень помогает нашей команде», — приводит ТАСС слова Любушкина.

18-летний Карлссон на драфте НХЛ 2023 года был выбран «Анахаймом» в 1-м раунде под общим 2-м номером. Он принял участие в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона и набрал 3 (2+1) очка.

На данный момент «Анахайм» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков за 8 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/19150711
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
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