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Сегодня, 13:39

Глава ИИХФ — об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде: «Я настроен оптимистично»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о возможном участии игроков КХЛ в зимней Олимпиаде-2026.

«Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия... Но я настроен оптимистично. Если бы этот вопрос касался только игроков, они бы приехали на турнир. Но все гораздо сложнее», — приводит слова Тардифа на своей странице в Twitter журналист The Athletic Скотт Уилер.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеисты из НХЛ не принимали участия. Такое решение было принято лигой и профсоюзом игроков в связи с ростом выявленных случаев коронавируса.

Хоккеисты НХЛ выступали за свои сборные на Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году турнир в Пхенчхане состоялся без их участия.

Источник: Журналист The Athletic Скотт Уилер.
НХЛ
Олимпиада
Люк Тардиф
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