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4 апреля, 13:31

Макар стал первым защитником в НХЛ за 16 лет, который забросил 30 шайб за сезон

Сергей Ярошенко
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:3).

На счету 26-летнего канадца 90 (30+60) очков в 77 матчах в этом сезоне. Таким образом, Макар стало первым защитником в лиге за последние 16 лет, который смог забросить 30 шайб за один сезон. В сезоне-2008/09 до данной отметки добрался Майк Грин (31 шайба), выступавший тогда за «Вашингтон».

Более того, канадец стал пятым защитником в истории лиги, который забил 30 шайб и отдал 60 ассистов за один сезон. Ранее подобное удавалось Полу Коффи, Рэю Бурку, Дени Потвину и Бобби Орру.

После 77 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 98 очками.

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Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Кэйл Макар
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