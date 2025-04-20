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Сегодня, 10:33

Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 голевых пасов в плей-офф

Алина Савинова
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился результативной передачей в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (5:1).

Эта передача стала для 26-летнего канадца 60-й в 73 играх Кубка Стэнли. Он вышел на третье место в истории НХЛ среди защитников по скорости достижения 60 голевых пасов в матчах плей-офф. Быстрее него до этой отметки добирались Эл Макиннис (71 матч) и Бобби Орр (69).

Всего на счету Макара 81 (21+60) очко в 73 играх Кубка Стэнли. Защитник выступает за «Колорадо» с 2019 года.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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