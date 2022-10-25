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НХЛ

Сегодня, 22:38

Макдэвид избежал серьезной травмы в матче с «Питтсбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид врезался в штангу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3). Обследование показало, что форвард избежал какой-либо серьезной травмы, сообщает TSN.

Эпизод произошел в начале второго периода матча во время атаки «Эдмонтона». Канадец упал на лед и некоторое время не мог подняться.

Затем он ушел в раздевалку, но в итоге вернулся на площадку и продолжил игру.

В 6 матчах нынешнего сезона на счету Макдэвида 10 (5+5) результативных баллов.

Коннор Макдэвид
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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