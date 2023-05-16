16 мая, 13:45
Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят итоги первых двух раундов Кубка Стэнли и проанонсируют финалы конференций — в онлайне в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы эфира:
— «Эдмонтон» и «Торонто» опять без Кубка Стэнли
— что случилось с «Колорадо» и Ничушкиным
— Бобровский — претендент на «Конн Смайт»?
— «Тампа» закончилась как фаворит?
— вылет «Бостона» после суперсезона
— сенсация «Сиэтла»
— что случилось с «Рейнджерс»
— итоги драфт-лотереи: кто выберет Мичкова?