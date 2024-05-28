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Сегодня, 06:50

Макдэвид набрал 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид преодолел отметку в 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ.

28 мая «Эдмонтон» дома уступил «Далласу» (3:5) в третьем матче полуфинальной серии (1-2). 27-летний канадец набрал 2 (1+1) очка. Теперь на счету Макдэвида 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ.

Кроме того, Макдэвид показал четвертый в истории результат по скорости набора 100 очков в плей-офф. На это у канадца ушло 64 матча. За меньшее число игр управились только Уэйн Гретцки (46 матчей), Марио Лемье (50) и Леон Драйзайтль (60).

Следующий матч серии состоится в четверг, 30 мая.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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