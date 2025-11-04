Макдэвид набрал 1100 очков в НХЛ

4 ноября, 07:37
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
В игре с «Сент-Луисом» (2:3) 28-летний канадец сделал две результативные передачи. Теперь у него 1101 (364+737) очко в 726 матчах.
Макдэвид стал 69-м игроком НХЛ, набравшим такое количество очков. По скорости набора этого показателя он уступил Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725).
В сезоне-2025/26 у Макдэвида 21 (3+18) очко в 15 матчах.
Andrey Vladimirovich
у макдака 3+16 в 14 матчах. автор в курсе этого?
04.11.2025
Андрей Андрей
кейн интересный тип.
04.11.2025
Женек10
Обидно, что пару матчей не хватило, чтобы обойти Босси по скорости. Для современной НХЛ 726 матчей дичайший показатель, конечно!
04.11.2025
Женек10
Автор накинул очков и игр макдаку?
04.11.2025
Apei
Кейн в конце прошлого сезона почти настиг Малыча, но сейчас снова отстал
04.11.2025
Apei
у Босси всего 2 сезона без пропусков (по 80 игр) в одном из них 147 очей
04.11.2025
Apei
Босси был крут и шел быстрее, но у него всего 1126 очков за карьеру, травмы...
04.11.2025
Apei
у малыча будет ещё минимум 1 сезон и 1500+, Овечкина не догонит
04.11.2025
Apei
согласен, если после 35 сможет держать очко за игру - это я про мака. у кроса тоже шанс есть, но надо ещё 2 сезона дополнительно к текущему
04.11.2025
Apei
Куч при прохождении 1100 будет в десятке, впереди Кейна, Малыча и Макки
04.11.2025
Андрей Андрей
Кросс к 2000 идет.
04.11.2025
Андрей Андрей
Сколько же там Босый набирал за сезон если у них показатели проведенных игр совпадают?
04.11.2025
Apei
дальше будет обходить только уже закончивших
04.11.2025
Apei
В этом сезоне должен пройти тавареса, в следующем - стэмкоса
04.11.2025
Apei
К концу следующего сезона будет в топ-40
04.11.2025
Apei
Малыча быстрее, чем за 4 сезона не догнать, т.е. будет обходить его уже после завершения тем карьеры. По Кросби - тем более
04.11.2025
Apei
Про 1000 очков - ошибка
04.11.2025
Apei
С Босси ноздря в ноздрю, но у Босси менее.1200 очков всего... Так что скоро мак будет на третьем по скорости набора...
04.11.2025