Макдэвид набрал 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В игре с «Сент-Луисом» (2:3) 28-летний канадец сделал две результативные передачи. Теперь у него 1101 (364+737) очко в 726 матчах.

Макдэвид стал 69-м игроком НХЛ, набравшим такое количество очков. По скорости набора этого показателя он уступил Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725).

В сезоне-2025/26 у Макдэвида 21 (3+18) очко в 15 матчах.