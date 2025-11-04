Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

4 ноября, 07:37

Макдэвид набрал 1100 очков в НХЛ

Павел Лопатко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В игре с «Сент-Луисом» (2:3) 28-летний канадец сделал две результативные передачи. Теперь у него 1101 (364+737) очко в 726 матчах.

Макдэвид стал 69-м игроком НХЛ, набравшим такое количество очков. По скорости набора этого показателя он уступил Уэйну Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725).

В сезоне-2025/26 у Макдэвида 21 (3+18) очко в 15 матчах.

Коннор Макдэвид.Самый крутой игрок мира набрал 1100 очков. По средней результативности он — четвертый в истории НХЛ
18

  • Andrey Vladimirovich

    у макдака 3+16 в 14 матчах. автор в курсе этого?

    04.11.2025

  • Андрей Андрей

    кейн интересный тип.

    04.11.2025

  • Женек10

    Обидно, что пару матчей не хватило, чтобы обойти Босси по скорости. Для современной НХЛ 726 матчей дичайший показатель, конечно!

    04.11.2025

  • Женек10

    Автор накинул очков и игр макдаку?

    04.11.2025

  • Apei

    Кейн в конце прошлого сезона почти настиг Малыча, но сейчас снова отстал

    04.11.2025

  • Apei

    у Босси всего 2 сезона без пропусков (по 80 игр) в одном из них 147 очей

    04.11.2025

  • Apei

    Босси был крут и шел быстрее, но у него всего 1126 очков за карьеру, травмы...

    04.11.2025

  • Apei

    у малыча будет ещё минимум 1 сезон и 1500+, Овечкина не догонит

    04.11.2025

  • Apei

    согласен, если после 35 сможет держать очко за игру - это я про мака. у кроса тоже шанс есть, но надо ещё 2 сезона дополнительно к текущему

    04.11.2025

  • Apei

    Куч при прохождении 1100 будет в десятке, впереди Кейна, Малыча и Макки

    04.11.2025

  • Андрей Андрей

    Кросс к 2000 идет.

    04.11.2025

  • Андрей Андрей

    Сколько же там Босый набирал за сезон если у них показатели проведенных игр совпадают?

    04.11.2025

  • Apei

    дальше будет обходить только уже закончивших

    04.11.2025

  • Apei

    В этом сезоне должен пройти тавареса, в следующем - стэмкоса

    04.11.2025

  • Apei

    К концу следующего сезона будет в топ-40

    04.11.2025

  • Apei

    Малыча быстрее, чем за 4 сезона не догнать, т.е. будет обходить его уже после завершения тем карьеры. По Кросби - тем более

    04.11.2025

  • Apei

    Про 1000 очков - ошибка

    04.11.2025

  • Apei

    С Босси ноздря в ноздрю, но у Босси менее.1200 очков всего... Так что скоро мак будет на третьем по скорости набора...

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Коннор Макдэвид
    НХЛ
    ХК Эдмонтон Ойлерз
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
    Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
    Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
    Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
    Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя