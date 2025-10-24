Видео
24 октября, 15:29

Макдэвид обошел Овечкина по голевым передачам в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поднялся на 6-е место по голевым передачам в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:5) Макдэвид сделал три голевые передачи. Теперь в активе капитана «Ойлерз» 731 ассист за карьеру в лиге. Он обошел по этому показателю российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 730 передачами.

«Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ.

10

  • Werewolf

    да лучше на 10)))

    25.10.2025

  • _Металлург_

    Лет через 20 игры.

    25.10.2025

  • alehan.227471

    Все очки макдака дели на 2 как минимум.

    24.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Автор(ка) статьи намешала всё в кучу: Овечкина превзошёл за все время выступлений, а на 6 место, видимо, только в текущем сезоне.

    24.10.2025

  • Игорь Артов

    И по голам превзойдет.

    24.10.2025

  • Елисей Петров

    Ну все, вошел таки в историю))).

    24.10.2025

  • maxcds

    Натужно, без кубков, в сверхсильном составе.

    24.10.2025

  • андр

    Один разрекламированный хоккеист обошел такого же другого.

    24.10.2025

  • ГлавПатриот

    Спокойно, легко, на классе!

    24.10.2025

  • Apei

    Если мак обошел ови и поднялся на 6-е место, значит ови на 7-м, не знал, Кросби трепещи

    24.10.2025

    Александр Овечкин
    Коннор Макдэвид
    Хоккей
    НХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя