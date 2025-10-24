Макдэвид обошел Овечкина по голевым передачам в НХЛ

24 октября, 15:29
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поднялся на 6-е место по голевым передачам в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:5) Макдэвид сделал три голевые передачи. Теперь в активе капитана «Ойлерз» 731 ассист за карьеру в лиге. Он обошел по этому показателю российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 730 передачами.
«Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ.
Werewolf
да лучше на 10)))
25.10.2025
_Металлург_
Лет через 20 игры.
25.10.2025
alehan.227471
Все очки макдака дели на 2 как минимум.
24.10.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Автор(ка) статьи намешала всё в кучу: Овечкина превзошёл за все время выступлений, а на 6 место, видимо, только в текущем сезоне.
24.10.2025
Игорь Артов
И по голам превзойдет.
24.10.2025
Елисей Петров
Ну все, вошел таки в историю))).
24.10.2025
maxcds
Натужно, без кубков, в сверхсильном составе.
24.10.2025
андр
Один разрекламированный хоккеист обошел такого же другого.
24.10.2025
ГлавПатриот
Спокойно, легко, на классе!
24.10.2025
Apei
Если мак обошел ови и поднялся на 6-е место, значит ови на 7-м, не знал, Кросби трепещи
24.10.2025