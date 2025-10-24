Макдэвид обошел Овечкина по голевым передачам в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поднялся на 6-е место по голевым передачам в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:5) Макдэвид сделал три голевые передачи. Теперь в активе капитана «Ойлерз» 731 ассист за карьеру в лиге. Он обошел по этому показателю российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 730 передачами.

«Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ.