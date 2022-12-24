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НХЛ

Сегодня, 10:22

Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб — за 35 игр

Виктория Кравченко
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб — за 35 игр.

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:5), он продлил свою текущую серию игр с очками до 15 (14+17 на отрезке).

Канадец лидирует в гонках идет его партнер Леон Драйзайтль (56 в 35, 21+35), по голам — Тейдж Томпсон из «Баффало» (24).

Макдэвид забросил больше 30 шайб за сезон в 7-й раз подряд. Это второй результат среди действующих игроков, лучший — у Александра Овечкина (15 сезонов подряд).

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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