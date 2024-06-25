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Сегодня, 07:46

Макдэвид первый капитан после Овечкина и Кросби, получивший «Конн Смайт Трофи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первым капитаном за последние 5 лет, получившим «Конн Смайт Трофи». Эта награда вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ.

Ранее этот трофей в качестве капитанов своих команд получали только Сидни Кросби (2 раза, 2016 и 2017 года, «Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон», 2018).

Макдэвид, Кросби и Овечкин — единственные действующие игроки, взявшие «Конн Смайт Трофи» в статусе капитанов.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка

27-летний канадец в плей-офф НХЛ-2024 провел 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
ХК Эдмонтон Ойлерз
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