Макдэвид первый капитан после Овечкина и Кросби, получивший «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первым капитаном за последние 5 лет, получившим «Конн Смайт Трофи». Эта награда вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ.

Ранее этот трофей в качестве капитанов своих команд получали только Сидни Кросби (2 раза, 2016 и 2017 года, «Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон», 2018).

Макдэвид, Кросби и Овечкин — единственные действующие игроки, взявшие «Конн Смайт Трофи» в статусе капитанов.

27-летний канадец в плей-офф НХЛ-2024 провел 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.