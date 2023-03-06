Макдэвид побил рекорд Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по очкам в большинстве за сезон.

Ранее форвард помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в гостевом матче с «Виннипегом». Таким образом, он достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Ранее клубный рекорд принадлежал Уэйну Гретцки. В его активе было 57 очков в большинстве в сезоне-1981/82. Гретцки тогда забил 18 голов и отдал 39 результативных передач.

Всего на счету 26-летнего Макдэвида 122 (52+70) очка в 64 играх текущего сезона.