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Сегодня, 13:22

Макдэвид побил рекорд Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона»

Виктория Кравченко
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по очкам в большинстве за сезон.

Ранее форвард помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в гостевом матче с «Виннипегом». Таким образом, он достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Ранее клубный рекорд принадлежал Уэйну Гретцки. В его активе было 57 очков в большинстве в сезоне-1981/82. Гретцки тогда забил 18 голов и отдал 39 результативных передач.

Всего на счету 26-летнего Макдэвида 122 (52+70) очка в 64 играх текущего сезона.

Уэйн Гретцки
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