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Сегодня, 11:52

Макдэвид побил рекорд Гретцки в «Эдмонтоне» по числу матчей с двумя и более голами подряд

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2) набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» и был признан первой звездой.

26-летний канадский форвард пять матчей подряд забивает не менее двух голов в ворота соперников. Таким образом, Макдэвид побил клубный рекорд Уэйна Гретцки по числу матчей с двумя и более голами подряд (сезон 1984/85, 4 матча подряд, 9 голов).

Также Коннор стал пятым игроком в истории НХЛ, который провел пять и более таких матчей подряд. В этом списке: Джо Мэлоун («Гамильтон», сезон 1920/21, 6 матчей, 16 голов), Панч Бродбент («Оттава», сезон 1921/22, 6 матчей, 14 голов), Марио Лемье («Питтсбург», сезон 1988/89, 5 матчей, 11 голов) и Александр Могильный («Баффало», сезон 1992/93, 5 матчей, 13 голов).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Коннорм Макдэвид сыграл в 62 матчах, в которых набрал 118 (52+66) очков по системе «гол+пас». С этим показателем канадец возглавляет списки бомбардиров и снайперов.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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