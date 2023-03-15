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Сегодня, 06:48

Макдэвид побил рекорд Кучерова по числу очков за сезон в НХЛ среди действующих хоккеистов

Иван Торопцев
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).

Теперь на счету канадца 129 (56+73) очков в 68 матчах нынешнего сезона. Форвард установил рекорд по числу результативных действий за один регулярный чемпионат НХЛ среди действующих хоккеистов.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову, который набрал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19.

Рекорд по числу результативных действий в НХЛ за всю историю принадлежит Уэйну Гретцки. Он набрал 215 (52+163) очков в сезоне-1985/86.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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